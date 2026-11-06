ECARX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ECARX hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite hat ECARX im vergangenen Quartal 240.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ECARX 219.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch