ECARX legte Quartalsergebnis vor

ECARX präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45.50 Prozent auf 225.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch