ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch