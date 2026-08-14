EBR Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EBR Systems hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 AUD gegenüber -0.040 AUD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat EBR Systems 3.7 Millionen AUD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1330.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.3 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch