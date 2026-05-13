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13.05.2026 22:45:36

Ebookers schliesst Schweizer Angebot am 2. September

Expedia
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Zürich (awp) - Der Online-Reiseanbieter Ebookers macht sein Schweizer Geschäft im Herbst dicht. Am 2. September 2026 werden die Website und die App von Ebookers sowie das Programm Bonus+ und seine Vorteile in der Schweiz beendet.

Dies teilte die Firma am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Buchungen seien zwar weiter möglich. "Allerdings müssen Reisen, die auf ebookers zwischen dem 12. Juni 2026 und dem 2. September 2026 gebucht werden, bis und mit dem 1. November 2026 abgeschlossen sein. Dies betrifft alle Reiseangebote, einschliesslich Hotels, Flüge, Mietwagen, Reisepakete und Aktivitäten", schrieb Ebookers. Zuerst hat der "Blick" online über das Aus von Ebookers in der Schweiz berichtet.

Bestehende Buchungen auf Ebookers können weiterhin geändert oder storniert werden. "Ab dem 2. September 2026 werden Hotelbuchungen auf Hotels.com weitergeführt, einer Marke aus unserer Markenfamilie", hiess es. Ebookers und Hotels.com gehören zum US-Online-Reisekonzern Expedia.

Zu den Gründen für die Schliessung des Schweizer Angebots von Ebookers machte das Unternehmen keine Angaben. Nur soviel: "30 Tage nach endgültigem Abschluss aller Reisen werden wir den Zugang zu den vergangenen Buchungen, zur Ebookers.ch-Website und zur App schliessen", hiess es.

jb/

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