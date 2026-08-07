eBay: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

eBay hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0.790 USD je Aktie erwirtschaftet.

eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.13 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch