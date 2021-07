eBay will Anteile an norwegischem Konkurrenten Adevinta reduzieren

In einem ersten Schritt werde eBay 125 Millionen Adevinta -Aktien zu einem Preis von rund 2,25 Milliarden US-Dollar an die britische Private-Equity-Gesellschaft Permira veräussern, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. In der Folge wird der Anteil von eBay an Adevinta von 44 auf 34 Prozent sinken. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Die Reduktion der Anteile hatten die österreichischen Aufsichtsbehörden zur Bedingung gemacht, damit sie dem im vergangenen Jahr beschlossenen Deal zustimmen, dass Adevinta die Sparte eBay Kleinanzeigen übernimmt. Permira hat zudem die Kaufoption für weitere rund 10 Millionen Aktien zum gleichen Preis. Damit würde eBay seinen Anteil auf die von den Behörden vorgesehenen 33 Prozent senken. Zu Adevinta gehört auch der eBay-Konkurrent Shpock. Durch die Zusammenführung der beiden Kleinanzeigen-Portale unter dem Dach der Adevinta entsteht der grösste Online-Anzeigenmarkt der Welt. Im Tausch hatte eBay eine Beteiligung an Adevinta erhalten.

Es ist nicht die einzige Auflage, die eBay und Adevinta erfüllen mussten, um den Deal mit einem Volumen von 9,2 Milliarden Dollar in bar und Aktien abschliessen zu können. Im Februar hatten auch britische Wettbewerbshüter Bedenken angemeldet. In der Folge hatte eBay angeboten, seine Beteiligung an den britischen Portalen Gumtree und Motors.co.uk abzugeben.

Das Bundeskartellamt hatte den Milliarden-Deal im vergangenen November freigegeben. eBay Kleinanzeigen ist mit Abstand das grösste Online-Kleinanzeigenportal in Deutschland. Der aktivistische Investor Elliott hatte dem Konzern Anfang 2019 eine Verschlankungskur verordnet.

