eBay will anscheinend nach Verkauf Anteil an Anzeigengeschäft behalten

Die Onlinehandelsplattform eBay will beim Verkauf ihrer Anzeigensparte offenbar einen gewissen Anteil behalten.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf informierte Personen. Das würde die Chancen der Beteiligungsgesellschaft Prosus im Rennen um die Übernahme erheblich schmälern, hiess es. Die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers soll bislang das höchste Kaufgebot für den Geschäftsbereich abgegeben haben.

Mit der Entscheidung eBays vom Freitag würden dagegen die Chancen des norwegischen Online-Marktplatzes Adevinta steigen, hiess es. Diese hatten eine Offerte aus Aktien und Bargeld abgegeben, wodurch eBay weiter einen "signifikanten Anteil" an dem fusionierten Geschäft halten würde, so die informierten Personen. Die Prosus-Offerte soll hingegen ein reines Barangebot sein. Auch ein Gebot eines Konsortium der Finanzinvestoren Blackstone, Permira und Hellman & Friedman würde eBay einen Minderheitenanteil belassen.

Prosus hatte letzten Informationen vor dem Wochenende zufolge als Favorit gegolten. Die Gesellschaft, in die Naspers seine Internet-Beteiligungen ausgelagert hat, ist in Amsterdam an der Börse notiert und gilt als EuroStoxx-50-Kandidat. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehört etwa der Essenlieferant Delivery Hero.

Zu dem zum Verkauf stehenden Geschäftsbereich von eBay gehören auch die deutschen Angebote eBay Kleinanzeigen und mobile.de. Der Verkauf könne eBay mehr als acht Milliarden US-Dollar einbringen. eBay und Prosus waren Bloomberg zufolge für einen Kommentar nicht zu erreichen. Adevinta sowie das Konsortium wollten die Informationen nicht kommentieren.

Noch erörterten eBay und seine Berater die Vorzüge der verschiedenen Gebote, Interessenten könnten zudem noch nachbessern, hiess es. eBay könnte dann in den kommenden Tagen über einen exklusiven Partner entscheiden.

/nas

SAN JOSE (awp international)