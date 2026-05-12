GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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12.05.2026 13:26:36
eBay weist Übernahmeofferte von GameStop als 'nicht glaubwürdig' zurück - Aktien tiefer
Der Onlinehändler eBay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot des Videospielehändlers GameStop zurückgewiesen.
GameStop-Chef Cohen hatte vor gut einer Woche die Absicht öffentlich gemacht, das viel grössere eBay übernehmen zu wollen für einen Preis von rund 56 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und Aktien. Cohen hatte das Vorhaben damit begründet, einen stärkeren Wettbewerber zum Onlineprimus Amazon aufbauen zu wollen. Anleger waren ohnehin skeptisch, ob sein Angebot im Gegenwert von 125 Dollar je eBay-Aktie zum Greifen kommt: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bei 107 Dollar.
Die eBay-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,89 Prozent tiefer bei 107,17 US-Dollar, während die GameStop-Aktie an der NYSE vorbörslich 4,10 Prozent auf 22,22 US-Dollar verliert.
/men/mis/jha/
SAN JOSE (awp international)
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