eBay überzeugt bei Umsatz und Gewinn - Aktie nachbörslich gefragt

Das Online-Auktionhaus eBay hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet und die Analystenschätzungen damit übertroffen.

eBay hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 402 Millionen Dollar, das EPS lag bei 0,68 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,625 US-Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Wert auf 0,53 US-Dollar. Umsatzseitig stehen 2,69 Milliarden US-Dollar in den Büchern - hier hatten Analysten 2,68 Milliarden US-Dollar erwartet (VJ: 2,64 Milliarden US-Dollar).

Die Zahlen kamen am Parkett gut an: Die eBay-Aktie zieht im nachbörslichen Handel um rund drei Prozent an.

Redaktion finanzen.ch