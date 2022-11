Ebay tut sich weiter schwer - Umsatz erneut gesunken

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt beendete den Mittwochshandel knapp im Plus. Der DAX ging dagegen tiefer aus dem Handel. Der US-Aktienmarkt konnte nach der Verkündung des Fed-Zinsentscheid am Abend nur kurzzeitig ins Plus drehen, bevor er deutlich verlor. An Chinas Börsen ging es am Mittwoch erneut bergauf, in Tokio hingegen waren leichte Verluste zu verzeichnen.