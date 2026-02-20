eBay hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

eBay hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.15 USD, nach 1.40 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2.97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.34 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 11.10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10.34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7.38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch