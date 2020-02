eBay-Aktie verliert: Intercontinental beerdigt Pläne für eBay-Kauf

Der Betreiber der New Yorker Börse hat seinen Plan aufgegeben, den Online-Marktplatz eBay zu kaufen.

Dies teilte die Intercontinental Exchange Inc (ICE) am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. eBay-Aktien fielen daraufhin an der NASDAQ zuletzt um 3,5 Prozent auf 36,68 Dollar.

In der Nacht zu Mittwoch hatte die ICE die Gerüchte, der Börsenbetreiber habe Ebay angesprochen, bestätigt. eBay habe aber kein Interesse gezeigt, hiess es. Analysten hatten ihrerseits die Logik einer solchen Übernahme angezweifelt. Der ICE-Aktie hatte das Interesse geschadet, die Ebay-Aktie hatte es getrieben.

Zuvor waren in Medienberichten angebliche Übernahmepläne des ICE-Konzerns durchgesickert, zu dem unter anderem die traditionsreiche New Yorker Börse Nyse gehört. Demnach würde eBay dabei mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet.

Atlanta/New York (awp/sda/dpa/reu)