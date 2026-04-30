eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen präsentiert
|
30.04.2026 17:06:00
eBay-Aktie rutscht ab: Wachstumskurs bestätigt - Steigerung bei Umsatz und Gewinn
Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz offengelegt. So fielen die Zahlen aus.
Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 3,089 Milliarden US-Dollar, nach 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf rund 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise um 1,64 Prozent tiefer bei 102,09 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu eBay Inc.
|
16:29
|eBay Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von eBay (finanzen.ch)
|
16:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
29.04.26
|eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend gefragt (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX mit Gewinnen -- Dow fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich mit Zuschlägen. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag vermehrt auf rotem Terrain.