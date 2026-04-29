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Zahlen präsentiert 29.04.2026 22:35:02

eBay-Aktie minimal fester: Wachstumskurs bestätigt - Steigerung bei Umsatz und Gewinn

eBay-Aktie minimal fester: Wachstumskurs bestätigt - Steigerung bei Umsatz und Gewinn

Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz offengelegt. So fielen die Zahlen aus.

eBay
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eBay verbuchte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als das Online-Auktionshaus ein Plus in Höhe von 1,37 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet hatte. Die Analysten hatten in ihren Schätzungen zuvor einen Gewinnnanstieg auf 1,58 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 3,089 Milliarden US-Dollar, nach 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf rund 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise um 0,11 Prozent höher bei 103,90 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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