eBay Aktie 956191 / US2786421030
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31.08.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit Einbussen
Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 103,97 USD abwärts.
Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 103,97 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'310 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 103,10 USD. Bei 104,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 339'256 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 14,75 Prozent Luft nach oben. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,95 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,14 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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