eBay Aktie News: eBay am Nachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 104,82 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'252 Punkten steht. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 103,10 USD ein. Bei 104,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78'608 eBay-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 119,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,82 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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