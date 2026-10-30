eBay Aktie News: eBay am Nachmittag im Plus

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 121,62 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 123,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 122,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 279'857 eBay-Aktien.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,55 USD. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 55,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. Am 28.10.2026 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.87 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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