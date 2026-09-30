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30.09.2026 20:27:13

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 107,08 USD nach oben.

eBay
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Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 107,08 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'016 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 108,29 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260'138 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 119,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Mit Abgaben von 27,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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