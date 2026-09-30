eBay Aktie News: eBay am Mittwochnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 108,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'047 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,10 USD aus. Bei 105,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 93'659 eBay-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 10,44 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 27,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren