eBay Aktie News: eBay am Donnerstagabend mit Verlusten

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,8 Prozent auf 112,12 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'075 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 111,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 227'736 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 6,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,13 USD. Mit einem Kursverlust von 31,21 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. eBay gewährte am 29.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,06 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.12 Mrd. USD im Vergleich zu 2.58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,11 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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