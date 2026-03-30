eBay Aktie News: eBay gewinnt am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 88,15 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 20'815 Punkten tendiert. Die eBay-Aktie legte bis auf 90,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 89,04 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491'798 Stück gehandelt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 50,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. eBay gewährte am 18.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.98 Mrd. USD im Vergleich zu 2.60 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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