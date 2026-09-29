eBay Aktie 956191 / US2786421030
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29.09.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 105,67 USD.
Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 105,67 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'786 Punkten realisiert. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,11 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258'870 eBay-Aktien.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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