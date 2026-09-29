eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die eBay-Aktie legte bis auf 107,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54'295 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 37,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 lud eBay zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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