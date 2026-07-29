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29.07.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend mit Verlusten

eBay Aktie News: eBay am Abend mit Verlusten

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 116,16 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 116,16 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'790 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 115,14 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 224'628 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.07.2025 bei 77,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,60 Prozent.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,88 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,11 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
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