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28.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay büsst am Mittwochabend ein

eBay Aktie News: eBay büsst am Mittwochabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 116,52 USD.

eBay
102.02 CHF 6.14%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 116,52 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'454 Punkten realisiert. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 115,78 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 719'565 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 6,89 Prozent zulegen. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,16 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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