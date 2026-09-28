eBay Aktie 956191 / US2786421030
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28.09.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagabend um Nulllinie
Die Aktie von eBay hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die eBay-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 107,87 USD.
Die eBay-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 107,87 USD an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'892 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 108,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 105,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 239'465 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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