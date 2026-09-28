eBay Aktie 956191 / US2786421030
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28.09.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay gewinnt am Montagnachmittag
Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 108,16 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 108,16 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 108,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 82'617 Stück.
Bei 119,31 USD markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,31 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,85 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. eBay veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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