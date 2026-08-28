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28.08.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay gewinnt am Freitagabend an Fahrt

eBay Aktie News: eBay gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von eBay. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 105,34 USD zu.

eBay
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Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 20:26 Uhr 3,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'400 Punkten steht. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,43 USD zu. Bei 102,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 247'398 eBay-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 13,26 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 35,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: goldenangel / Shutterstock.com
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