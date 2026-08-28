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28.08.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 103,46 USD.

eBay
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 103,46 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'521 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 103,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,74 USD. Bisher wurden heute 74'616 eBay-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 15,32 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 24,58 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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