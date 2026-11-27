Um 16:28 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 116,29 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'851 Punkten steht. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 96'594 Stück.

Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,90 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. eBay liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.21 Mrd. USD gegenüber 2.87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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