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27.10.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 118,26 USD.
Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 118,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'448 Punkten steht. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 117,02 USD ein. Mit einem Wert von 118,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 115'859 eBay-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,55 USD an. Gewinne von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,02 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.14 Mrd. USD gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,15 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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