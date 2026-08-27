eBay Aktie News: eBay am Abend im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 101,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'438 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 101,08 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 310'050 eBay-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 30,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,16 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 USD je eBay-Aktie. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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