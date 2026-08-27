eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 102,61 USD.
Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 102,61 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'439 Punkten notiert. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,08 USD ab. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'090 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,95 Prozent.
Nach 1,16 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 USD je eBay-Aktie. Am 05.08.2026 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.
Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,14 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
20:27
|eBay Aktie News: eBay am Abend im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|eBay Aktie News: eBay am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.08.26
|GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins (AWP)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26