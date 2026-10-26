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26.10.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 118,40 USD abwärts.
Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,5 Prozent auf 118,40 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'196 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 118,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 418'413 eBay-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 124,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 4,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Mit einem Kursverlust von 34,10 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. eBay gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,79 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,15 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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