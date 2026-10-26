|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 118,75 USD ab.
Die eBay-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 118,75 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'290 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,39 USD aus. Bei 121,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196'493 eBay-Aktien.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 124,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,89 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
16:29
|eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
23.10.26
|eBay Aktie News: eBay am Freitagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.