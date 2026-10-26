eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit Kursverlusten

Die eBay-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 118,75 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'290 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,39 USD aus. Bei 121,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196'493 eBay-Aktien.

Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 124,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,89 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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