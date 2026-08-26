eBay Aktie 956191 / US2786421030
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26.08.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 104,46 USD.
Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 104,46 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'108 Punkten liegt. Bei 103,97 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 208'146 eBay-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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