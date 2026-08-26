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26.08.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay verbilligt sich am Nachmittag

eBay Aktie News: eBay verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 104,94 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 104,94 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'054 Punkten steht. Bei 104,74 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 53'690 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 25,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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