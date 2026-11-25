Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 115,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'574 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 116,00 USD. Mit einem Wert von 113,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 480'916 eBay-Aktien gehandelt.

Bei 127,74 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,97 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. Das EPS lag bei 1,10 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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