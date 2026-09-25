eBay Aktie News: eBay gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 107,45 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'947 Punkten realisiert. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 107,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,17 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66'630 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,79 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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