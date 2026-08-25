eBay Aktie News: eBay fällt am Dienstagabend

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 106,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'090 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 105,52 USD. Bei 106,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 239'663 eBay-Aktien.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. 12,46 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,03 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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