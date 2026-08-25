eBay Aktie 956191 / US2786421030
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25.08.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 106,32 USD ab.
Die eBay-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 106,32 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'109 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 105,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,53 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 72'157 eBay-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,31 USD) erklomm das Papier am 21.05.2026. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 26,60 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,14 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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