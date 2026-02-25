Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 84,66 USD.

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 84,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'156 Punkten steht. Die eBay-Aktie sank bis auf 83,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 85,30 USD. Bisher wurden heute 803'577 eBay-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 16,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 44,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 18.02.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2.98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

