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24.11.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 112,95 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 112,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'740 Punkten steht. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 112,21 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 600'925 eBay-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 127,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,09 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 30,92 Prozent wieder erreichen.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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