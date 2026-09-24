eBay Aktie 956191 / US2786421030
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24.09.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay büsst am Abend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 108,17 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 108,17 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'922 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,63 USD aus. Bei 109,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 347'002 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. 10,30 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 38,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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