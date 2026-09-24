eBay Aktie 956191 / US2786421030
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24.09.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 108,24 USD.
Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 108,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'803 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 108,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 109,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 107'559 eBay-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 10,22 Prozent Luft nach oben. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 27,91 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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