Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 117,89 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'131 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,55 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 480'300 eBay-Aktien den Besitzer.

Bei 127,74 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 7,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 51,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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