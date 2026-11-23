Das Papier von eBay konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 117,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,69 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151'945 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,74 USD an. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 8,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2.87 Mrd. USD eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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