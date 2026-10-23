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23.10.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von eBay. Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 120,92 USD.
Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 120,92 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'992 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 120,37 USD. Bei 120,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250'856 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 124,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,03 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,15 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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