eBay Aktie 956191 / US2786421030
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23.09.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend gesucht
Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 109,51 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 109,51 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'956 Punkten liegt. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,50 USD. Bei 109,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 485'119 eBay-Aktien.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (78,03 USD). Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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